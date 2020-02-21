21.02.2020 (13:21)

Военнослужащие ЗВО извлекли двигатель штурмовика Ил-2, который был задействован в обороне Ленинграда

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа с применением специальной техники извлекли из земли двигатель штурмовика Ил-2.

В настоящее время военнослужащие проводят восстановление двигателя для дальнейшего экспонирования в музеях, посвящённых блокаде Ленинграда.

Самолёт был обнаружен в прошлом году в районе Синявинских высот в Ленинградской области поисковым отрядом «Крылья Родины». Установлено, что штурмовик с экипажем не вернулся с боевого задания 15 сентября 1943 года. Найденный самолет получил сильные повреждения при падении.

Экипаж самолета состоял из летчика старшины Валентина Терещенкова, который родился в Смоленской области в 1920 году, и стрелка старшины Сергея Федорченко 1921 года рождения, уроженца города Славянска Сталинской области (с 1961 года – Донецкая область).

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