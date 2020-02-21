21.02.2020 (13:17)

Танковые подразделения ЦВО уничтожили бронетехнику и авиацию условного противника на ночном учении под Оренбургом

Танковые подразделения мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) в ходе ночного учения уничтожили бронетехнику и авиацию условного противника в Оренбургской области.

Согласно замыслу мероприятия, разведывательные подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», оснащенных инфракрасными модулями, обнаружили цели и передали их координаты на командный пункт батальона. Экипажи танков Т-72Б3 в составе двух танковых рот в движении уничтожили легкобронированную технику условного противника на дальностях до 1,5 километров. С закрытых огневых позиций мотострелковые и танковые подразделения подавили противотанковые расчеты, отходящую пехоту и поразили воздушные цели из пушек 2А42 и крупнокалиберных пулеметов НСВТ.

Кроме того, в ночное время личный состав отработал вопросы противодействия условным диверсионно-разведывательным группам и отражения группового налёта беспилотных летательных аппаратов противника.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной и специальной техники.

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