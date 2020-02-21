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21.02.2020 (13:10)

Военный комиссариат Брянской области оцифровал более 200 тыс. документов участников Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Брянской области оцифровали более 200 тыс. архивных документов участников Великой Отечественной войны для размещения в галерее «Дорога памяти».  

Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков региона увеличивается почти на 200 человек.

Собранные материалы будут размещены в мультимедийной галерее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества , Великая Отечественная война (ВОВ)
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