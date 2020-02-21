21.02.2020 (13:03)

Командующий войсками ЮВО вручил свидетельства жилищной субсидии военнослужащим в Ростове-на-Дону

В Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников и начальник ФГКУ «Югрегионжилье» Минобороны России Михаил Колычев вручили пятерым военнослужащим свидетельства жилищной субсидии, а также свидетельства на реализацию целевого жилищного займа на сумму более 38,5 млн рублей еще пяти.

Право на получение субсидии в 2019 году реализовали более 1,15 тыс. военнослужащих ЮВО. С учетом членов их семей обладателями собственного жилья стали около 2,9 тыс. человек. В денежном выражении жилищную субсидию получили в размере 8 млрд. рублей.

Жилищные органы ЮВО планируют в 2020 году не только сохранить высокие показатели 2019 года, но и значительно их улучшить. Так, только в феврале текущего года на жилищную субсидию военнослужащим ЮВО выделено 1,5 млрд. рублей. В первом полугодии в 2020 году на эти цели будет израсходовано около 7,5 млрд. рублей бюджетных средств.

Также в ходе торжественного собрания генерал-полковник Александр Дворников вручил государственные награды отличившимся военнослужащим ЮВО.

Завершилось торжество праздничным концертом с участием Краснознаменного Ансамбля песни и пляски ЮВО и артистов эстрады.

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