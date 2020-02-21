21.02.2020 (12:55)

В Архангельской области в рамках спартакиады Воздушно-космических сил прошел Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью проводился на Государственном испытательном космодроме Минобороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области в рамках спартакиады Воздушно-космических сил.

В общем командном зачёте лидером соревнований, которые включали в себя стрельбу, плавание и лыжную гонку, стала команда Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова. Спортсмены Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны заняли второе место. Команда космодрома Плесецк замкнула тройку лидеров.

По результатам соревнований по зимнему офицерскому троеборью более 40 военнослужащих подтвердили и получили звания мастеров спорта, 20 – стали кандидатами в мастера спорта, около 30 человек выполнили 1-й спортивный разряд.

Победители будут принимать участие в составе команды Воздушно-космических сил в чемпионате Вооружённых Сил, который пройдет в марте 2020 года также на спортивной базе космодрома Плесецк.

По словам помощника главнокомандующего Воздушно-космическими силами по физической подготовке полковника Андрея Широкова, спортсмены, участвуя в этих соревнованиях, показали своими спортивными достижениями высокий уровень физической подготовки в ВКС.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице