21.02.2020 (12:32)

Военнослужащие Восточного военного округа - участники перехода Хабаровск - Москва установили очередной рекорд

Участники комбинированного перехода в рамках акции "Всё для фронта, все для Победы" продолжают движение по территории Республики Бурятия.

На этот раз участникам перехода Хабаровск-Москва удалось преодолеть дистанцию в 35 километров за рекордное время - 3 часа! Марш был совершён на лыжах группой в составе 7 военнослужащих Восточного военного округа. Отдельные труднопроходимые участки спортсмены преодолевали пешком.

На сегодняшний день движение на маршруте осложнено низкими температурами и преобладанием горно-холмистого рельефа местности в регионе.

Всего за время перехода личным составом группы пройдено уже более 2,5 тысяч километров пути. Напомним, что уникальный переход Хабаровск-Москва стартовал 28 января в Хабаровске, а 7 мая спланировано его прибытие в г. Москва.

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