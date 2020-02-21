21.02.2020 (11:16)
В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа открыты мемориальные доски военачальникам
Сегодня штабе общевойскового объединения Восточного военного округа в Уссурийске прошел торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества.
В ходе мероприятия состоялось открытие мемориальных досок военачальникам Героям Советского Союза, победителям в войне с фашистской Германией и японскими милитаристами – маршалам С.С. Бирюзову, К.А. Мерецкову, Н.И. Крылову. В послевоенные годы они командовали Приморским военным округом, штаб которого располагался в здании штаба Приморского общевойскового объединения.
В ходе митинга были возложены цветы от командования объединения, командиров соединений и представителей движения «Юнармия», администрации края и Уссурийского городского округа.
С поздравительными словами к гостям мероприятия обратились представители командования Краснознаменной общевойсковой армии ВВО, администрации края, ветераны Великой Отечественной войны.