21.02.2020 (11:16)

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа открыты мемориальные доски военачальникам

Сегодня штабе общевойскового объединения Восточного военного округа в Уссурийске прошел торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

В ходе мероприятия состоялось открытие мемориальных досок военачальникам Героям Советского Союза, победителям в войне с фашистской Германией и японскими милитаристами – маршалам С.С. Бирюзову, К.А. Мерецкову, Н.И. Крылову. В послевоенные годы они командовали Приморским военным округом, штаб которого располагался в здании штаба Приморского общевойскового объединения.

В ходе митинга были возложены цветы от командования объединения, командиров соединений и представителей движения «Юнармия», администрации края и Уссурийского городского округа.

С поздравительными словами к гостям мероприятия обратились представители командования Краснознаменной общевойсковой армии ВВО, администрации края, ветераны Великой Отечественной войны.

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