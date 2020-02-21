21.02.2020 (11:12)

Эскадрилья транспортно-боевых вертолетов Ми-35М ЮВО провела тактические учения в высокогорном районе Северного Кавказа

Экипажи вертолетов Ми-35М Южного военного округа (ЮВО), базирующихся в Ставропольском крае, провели летно-тактическое учение, в котором приняли участие более 20 летчиков, было задействовано порядка 10 вертолетов, среди которых эскадрилья транспортно-штурмовых вертолетов Ми-35М.

Пилоты выполнили задачи перебазирования на аэродромы, высадки тактического воздушного десанта спецназа на высокогорные площадки, а также уничтожения бронетехники и живой силы условного противника из штатных систем пушечного и ракетного вооружения.

Более 150 специалистов аэродромно-технического обеспечения, принимавших участие в учении, получили практический опыт в организации полетов и обслуживании новых образцов летной техники.

В ходе решения поставленных задач пилоты израсходовали более 60 неуправляемых авиационных ракет, уничтожив около 20 различных объектов условного противника.

По оценке руководства учения все летные задания выполнены на оценку «отлично».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице