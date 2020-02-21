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21.02.2020 (11:12)

Эскадрилья транспортно-боевых вертолетов Ми-35М ЮВО провела тактические учения в высокогорном районе Северного Кавказа

Экипажи вертолетов Ми-35М Южного военного округа (ЮВО), базирующихся в Ставропольском крае, провели летно-тактическое учение, в котором приняли участие более 20 летчиков, было задействовано порядка 10 вертолетов, среди которых эскадрилья транспортно-штурмовых вертолетов Ми-35М.

Пилоты выполнили задачи перебазирования на аэродромы, высадки тактического воздушного десанта спецназа на высокогорные площадки, а также уничтожения бронетехники и живой силы условного противника из штатных систем пушечного и ракетного вооружения.

Более 150 специалистов аэродромно-технического обеспечения, принимавших участие в учении, получили практический опыт в организации полетов и обслуживании новых образцов летной техники.

В ходе решения поставленных задач пилоты израсходовали более 60 неуправляемых авиационных ракет, уничтожив около 20 различных объектов условного противника.

По оценке руководства учения все летные задания выполнены на оценку «отлично».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Вертолеты , Южный военный округ , Учения
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