21.02.2020 (11:03)
Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Ростовской области
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы, найденные в Ростовской области.
Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области.
Опасная находка была обнаружена хозяином частного дома при проведении земельных работ в саду в с. Заветное Ростовской области. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 76-мм артиллерийский снаряд и более 100 взрывателей к боеприпасам времен Великой Отечественной войны.
Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
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