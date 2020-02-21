21.02.2020 (11:03)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Ростовской области

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы, найденные в Ростовской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области.

Опасная находка была обнаружена хозяином частного дома при проведении земельных работ в саду в с. Заветное Ростовской области. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 76-мм артиллерийский снаряд и более 100 взрывателей к боеприпасам времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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