21.02.2020 (11:00)

Расчеты салютных дивизионов ЮВО приступили к тренировкам праздничных салютов в День защитника Отечества

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО) приступили к тренировкам праздничных салютов, которые состоятся в День защитника Отечества в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе и Ставрополе.

Артиллеристы отрабатывают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений насчитывается более 300 военнослужащих.

При проведении салютов будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85.

Звуковое сопровождение салютов традиционно обеспечивается холостыми выстрелами 122-мм гаубиц Д-30, 85-мм орудий Д-44 и легендарных 76-мм пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

В Астрахани и Севастополе артиллерийские залпы будут произведены из 105-мм и 125-мм пусковых фейерверочных комплексов «Радуга» с кораблей Военно-Морского Флота.

В День защитника Отечества в каждом из названных городов артиллеристы ЮВО произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом около 3 тыс. боеприпасов различных типов.

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