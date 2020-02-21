21.02.2020 (10:56)

Разведчики ЮВО на Северном Кавказе выявляют сильнейшее подразделение

Среди подразделений разведки общевойскового объединения Южного военного округа на Северном Кавказе стартовали соревнования в рамках отборочного этапа конкурса «Отличник войсковой разведки».

В течение недели командам из Абхазии, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии предстоит соревноваться в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность и эффективность, преодолевать водные преграды и оборудовать засады.

Организаторами соревнований приготовлена сложная программа испытаний для участников. Войсковым разведчикам также предстоит показать свое профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

«Тропа разведчика» – самый сложный этап соревнования, где разведывательное отделение в боевой экипировке со средствами имитации преодолевает комплекс препятствий на время. В него входит: деревянный забор, полуразрушенное здание, проволочная сеть на кольях, высокий забор, кирпичная стена со стеклом, ров и ещё порядка 20 препятствий, имитирующих городскую застройку, подземные коммуникации и противопехотные укрепления.

Также военнослужащие совершат марш-бросок протяженностью 5 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

Преодоление комплекса препятствий развивает у военнослужащих выносливость, силу и ловкость, а также работу в команде.

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