21.02.2020 (10:51)

Инженеры 58-й армии ЮВО обеспечили переправу тяжелой бронетехники в ходе учений на Северном Кавказе и в Закавказье

Инженеры соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили полевой выход с подразделениями проведением тактико-специальных учений на местности. В ходе учений на общевойсковых полигонах на Северном Кавказе и в Закавказье военные инженеры обеспечили переправу войск через овраги и навели 40-метровые мосты грузоподъемностью до 60 тонн с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

В течение трех недель военнослужащие проводили практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях боевой обстановки. Также они изучили наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

При освоении инженерной военной техники военнослужащие ЮВО прошли специальный курс по экстремальному вождению, установке минных полей и проделывании в них проходов, научились вести разведку местности с обнаружением взрывоопасных предметов, проводить подрывы огневым и электрическим способами.

На полевом выходе в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Южной Осетии, Чечне и Дагестане было задействовано более 1,3 тыс. военных инженеров и около 300 единиц вооружения и военной специальной техники.

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