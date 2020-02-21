21.02.2020 (10:48)

В военном комиссариате Северной Осетии открылся пункт по сбору сведений о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти»

В военном комиссариате, гарнизонном Доме офицеров, почтовых отделениях Северной Осетии начали функционировать пункты сбора информационного массива в рамках проекта Минобороны Российской Федерации «Дорога памяти».

Теперь каждый житель республики сможет принести в пункты сбора фотографии, письма своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, для последующей оцифровки и включения в базу мультимедийной галереи «Дорога памяти».

В Северной Осетии с прошлого года проводится сбор писем и фотографий фронтовиков для размещения их в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Данный проект реализуется в рамках утвержденного Президентом России перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» –это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны.

С 2019 года и по настоящее время сотрудники военного комиссариата Северной Осетии подготовили и передали для оцифровки уже свыше 23 тыс. личных карточек, писем и фотографий фронтовиков. Всего во время Великой Отечественной войны на фронте воевало более 83 тыс. человек из Северной Осетии.

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