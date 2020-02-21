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21.02.2020 (10:44)

В Армении ко Дню защитника Отечества прошел Чемпионат дружбы по гиревому двоеборью среди военнослужащих двух стран

В преддверии Дня защитника Отечества в спортивном комплексе российской военной базы в Армении прошел Чемпионат дружбы по гиревому двоеборью среди военнослужащих России и Армении.

В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов в семи весовых категориях от 63 кг до абсолютной категории свыше 95 кг из силовых структур двух стран Гюмрийского и Ереванского гарнизонов.

Участники своей весовой категории должны были выполнить по два упражнения гирями весом 24 кг: толчок двух гирь руками от груди и рывок гири поочередно правой и левой рукой с выносом над головой.

Завершился чемпионат праздничным концертом и награждением военнослужащих, занявших призовые места в командном и личном зачете.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Праздники , Соревнования , Армения
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