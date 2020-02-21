21.02.2020 (10:40)

В Армении завершился отборочный этап соревнований по практической стрельбе среди военнослужащих ЮВО

На российской военной базе в Армении на высокогорном полигоне Камхуд в рамках подготовки военнослужащих по стрельбе завершился отборочный этап состязаний по практической стрельбе из стрелкового оружия среди 10 команд от мотострелковых, разведывательных и снайперских подразделений.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, по условиям конкурса поражали цели из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74) со сменой огневых позиций, выбором положения прицеливания, на открытых площадках и из-за укрытий.

В соревнованиях по практической стрельбе принимали участие более 100 военнослужащих ЮВО. Военнослужащие, показавшие лучшие результаты на первом отборочном этапе, примут участие в окружных соревнованиях по практической стрельбе.

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