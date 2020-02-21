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21.02.2020 (10:36)

Артиллеристы ЮВО завершают тренировки праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества

Сводные салютные расчеты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области завершают тренировки салюта в честь Дня защитника Отечества.

Артиллеристы отрабатывают порядок действий расчетов и соблюдение требований безопасности при проведении салютных залпов. Всего для проведения салюта привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗиС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М.

23 февраля в Волгограде воины-артиллеристы ЮВО на нижней террасе набережной им. 62-й Армии проведут праздничный салют из 30 залпов с темпом в 30 секунд, производимый из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ , Праздники
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