21.02.2020 (11:00)

Более 1500 десантников приняли участие в КШУ Ивановского соединения ВДВ

В период с 18 по 21 февраля на территории трех субъектов Российской Федерации (Ивановской, Костромской и Ярославской областях) состоялось командно-штабное учение с парашютно-десантным и артиллерийским полками Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе учения были отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом, десантирования личного состава и военных грузов из самолетов военно-транспортной авиации, захвата и уничтожения пунктов управления условного противника.

С получением сигнала тревоги десантники провели комплекс мероприятий по приведению в высшие степени готовности, после чего совершили марш в заданный район.

На втором этапе учения «крылатая гвардия» завершила мероприятия погрузки личного состава и техники в самолеты Ил-76 для совершения переброски и десантирования личного состава в заданный район. Через час полёта личный состав осуществил десантирование, захват и уничтожение пункта управления и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ) на площадке приземления Будихино в Костромской области.

После выполнения ближайшей задачи подразделения совершили рейд в указанный район, где заняли оборону с целью удержания указанного рубежа до подхода основных сил соединения.

Справочно:

Первое в 2020 году командно-штабное учение парашютно-десантного и артиллерийского полков Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения проходило с 18 по 21 февраля текущего года на аэродроме Иваново-Северный, площадке приземления Будихино в Костромской области, на полигоне Песочное в Ярославской области под руководством командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майора Николая Чобана.

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