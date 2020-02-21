21.02.2020 (10:12)

Российские и белорусские десантники отработали вопросы захвата и удержания выгодного рубежа на совместном тактическом учении

Сводное подразделение Воздушно-десантных войск России (ВДВ) и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО), в рамках третьего этапа совместного тактического учения в Псковской области, отработало вопросы захвата и удержания выгодного рубежа по обеспечению развертывания и ввода в бой главных сил полка.

Выполнение мероприятий заключительного этапа учения развернулось сразу на трех участках полигона Струги Красные.

На Гоголевском плато личный состав подразделения сил специальных операций Республики Беларусь выполнил стрельбу из стрелкового оружия и ручных гранатометов, обозначив уничтожение противника на занятых им рубежах.

На Горе Зеленой главные силы гвардейского десантно-штурмового полка выполнили боевую стрельбу из вооружения боевой машины десанта БМД-2. Около 30 боевых машин развернулись в боевые порядки и сосредоточенным огнем поразили все мишени, обозначающие противника.

В момент захвата выгодного рубежа основными силами противника на Директрисе боевых машин в полной готовности ожидала команды танковая рота отдельного танкового батальона – резерв старшего начальника. Получив команду, танки перешли в наступление и выполнили стрельбу из 100-мм пушки и спаренного пулемета, поразив все мишени, они завершили разгром незаконных вооруженных формирований.

Сегодня на территории соединения состоится торжественная церемония закрытия совместного тактического учения.

Справочно:

В учении приняло участие более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ССО Республики Беларусь.

Кроме того, в ходе розыгрышей тактических эпизодов, было задействовано 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь состоялось в период с 18 по 21 февраля текущего года на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области, под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия.

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