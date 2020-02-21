21.02.2020 (08:59)

В Амурской области состоялось перезахоронение красноармейца погибшего в 1942 году в Новгородской области

В г.Свободный Амурской области состоялась церемония перезахоронения останков военнослужащего Рабоче-крестьянской Красной армии сержанта Беседина Николая Сергеевича, погибшего в боях с фашистами в 1942 году в Новгородской области.

Траурный митинг и ритуал прощания прошёл на Мемориале Славы погибшим воинам-свободненцам. Представитель регионального отделения Поискового движения России Владимир Федорук передал родной племяннице бойца Л.Д. Демидовой солдатский медальон и его личные вещи с документами найденные рядом с останками.

Захоронен Николай Беседин на местном кладбище с отданием воинских почестей. Ближайшее время место захоронения красноармейца будет паспортизировано военным комиссариатом региона и взято на учёт как воинское захоронение.

Останки красноармейца осенью 2019 г. обнаружили поисковики. Благодаря заполненной информации в солдатском медальоне были установлены исходные данные о военнослужащем, с помощью которых удалось разыскать родственников в Амурской области. По просьбе родственников останки были доставлены на родину бойца в рамках проекта «Дорога домой». Это первый с 2011 года красноармеец перезахороненный в Приамурье из обнаруженных поисковиками останков амурчан в местах боёв Великой Отечественной войны.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице