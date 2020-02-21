21.02.2020 (06:05)

Спецназ ЦВО на «Тиграх» и «Тайфунах» уничтожил бандгруппы «боевиков» под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на бронеавтомобилях «Тигр-М СпН» и «Тайфун» уничтожили бандгруппы «боевиков» на тактико-специальном учении в Самарской области.

Согласно замыслу учения, разведгруппы, оснащенные техническими средствами разведки, обнаружили крупное скопление сил условного противника. Затем был захвачен «язык», который рассказал о готовящемся нападении на важный военный объект. Военнослужащие выдвинулись в район на бронеавтомобилях «Тайфун» под прикрытием автомобилей «Тигр М СпН», оснащенных пулеметами «Корд» и гранатометами АГС-17 «Пламя». Разведывательные группы штурмом атаковали НВФ и уничтожили его, затем была произведена зачистка района.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной и специальной техники.



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