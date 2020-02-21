21.02.2020 (08:20)

В Ростове-на-Дону открыли бассейн для армейских пловцов

В Ростове-на-Дону после ремонта состоялось торжественное открытие 25-метрового бассейна в СК «Плавательный».

«В этот знаменательный день в присутствии молодого поколения и руководства армейского Клуба я уполномочен передать всем вам привет от командующего Южного военного округа. Удачи вам, успехов в спортивной деятельности и здоровья! Вооруженные Силы и армия ждут вас – здоровых надежных людей, которые в любых условиях будут готовы защитить свое Отечество», - сказал генерал-майор Андрей Волков.

На мероприятии присутствовали заместитель начальника ЦСКА подполковник Роман Кудрявцев, представитель командования Южного военного округа генерал-майор Андрей Волков, временно исполняющий обязанности помощника командующего Южного военного округа по физической подготовке майор Андрей Семененко, представители руководства Ростовской области, а также тренерский состав и воспитанники спортивной школы филиала.

«Очень приятно открывать спортивные объекты, очень приятно находится здесь после полного восстановления нашей плавательной базы. Это уже четвёртый бассейн за достаточно короткий срок, который нам удалось подготовить к сдаче. Я верю, что данный плавательный комплекс принесёт конкретно вам и всей стране много достижений», - добавил подполковник Роман Кудрявцев.

В рамках мероприятия воспитанники спортивной школы (олимпийского резерва, комплексной) армейского Клуба, показавшие лучшие результаты на соревнованиях 2019 года, были награждены грамотами и памятными призами.

Мероприятие завершилось соревнованиями по плаванию «День спиниста» среди воспитанников армейской спортивной школы Ростова-на-Дону, приуроченными к открытию бассейна и Дню защитника Отечества.

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