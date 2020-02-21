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21.02.2020 (05:22)

В штабе объединения ВВС и ПВО ВВО прошёл день памяти Героя России гвардии майора Романа Филипова

В Хабаровске в штабе объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялся митинг,  посвящённый светлой памяти погибшего лётчика первого класса, героя России гвардии майора Романа Филипова.

Со вступительным словом к военнослужащим объединения, ветеранам военной службы, представителям движения Юнармия обратился командующий армии ВВС и ПВО ВВО генерал- майор Владимир Кравченко. 

В своём обращении Владимир Кравченко отметил, что Герой России гвардии майор Роман Филипов показал всему миру отвагу и самоотверженность, силу характера русского солдата. Он положил свою жизнь на плаху истории, думая о главном: выполнение поставленной боевой задачи!

Закрывая митинг, Командование армии ВВС и ПВО, военнослужащие, ветераны военной службы, дети Юнармейцы отдали долг памяти погибшему за правое дело лётчику, возложив живые цветы к памятнику Герою России,  расположенному в сквере объединения.

После митинга в зале Военного Совета объединения состоялось торжественное собрание,  на котором  генерал-майор Владимир Кравченко наградил наиболее отличившихся при выполнении служебных  обязанностей офицеров медалями и почетными грамотами.

Все присутствующие минутой молчания почтили память погибших при исполнении воинского долга.

Ветераны военной службы также выступили с напутственными словами к молодым Юнармейцам. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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