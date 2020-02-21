21.02.2020 (05:06)

В Республике Бурятия стартовала подготовка к одному из самых зрелищных конкурсов «АрМИ» - «Танковый биатлон»

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, стартовала подготовка к одному из самых зрелищных конкурсов полевой выучки - «Танковый биатлон».

Заезды на танках Т-72Б3 состоялись на полигоне «Бурдуны» по окончанию которых будут определены лучшие кандидаты для участия в дальнейших этапах конкурса.

Стоит отметить, что подготовка экипажей проходит под руководством чемпионов армейских международных игр «Арми-2018» и «Арми-2019».

В ходе подготовки к конкурсу «Танковый биатлон», они делятся с кандидатами своими навыками и опытом, рассказывают о нестандартных подходах по отработке тактики действий в преодолении соревновательной трассы.

Напомним, что победителями престижного конкурса «Танковый биатлон» в прошлом году стали военнослужащие танкового и мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия. Прапорщик Бато Цыдыпов стал двукратным чемпионом мира, а старшина Иван Осеев установил рекорд скорости танка, разогнав боевую машину до 84 км/ч.

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