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21.02.2020 (03:53)

В Забайкалье штурмовая авиация ВВО уничтожила наземные бронированные цели

В Забайкальском крае пилоты штурмовиков авиачасти объединения ВВС и ПВО  Восточного военного округа выполнили летно-тактические задания с боевым применением.

В ходе мероприятия боевой подготовки  пилоты фронтовых штурмовиков  Су-25см «Грач» отработали  полеты по заданному маршруту в различных метеоусловиях, преодолели  зону ПВО «противника», а также нанесли  авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами по мишеням, имитирующим реактивные системы залпового огня условного противника.

Кроме того, пилоты Су-25см на специализированном полигоне в Забайкальском крае («Мухор-Кондуй») выполнили бомбометание из горизонтального полета по групповым наземным целям, имитирующим полевые парки бронированной техники «противника».

Для выполнения заданий был задействован практически весь летный и инженерно-технический состав и подразделения обеспечения штурмовой авиационный части ВВО в Забайкалье. Выполнено более тридцати самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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