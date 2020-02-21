21.02.2020 (04:22)

Расчёты ПВО Береговых войск Тихоокеанского флота проведут боевые стрельбы на полигоне «Телемба»

Расчеты мобильных комплексов противовоздушной обороны «Оса», переносных зенитно-ракетных комплексов отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и берегового ракетно-артиллерийского соединения проводят полевой сбор на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии для проведения тактического учения с боевой стрельбой.

Более 100 военнослужащих и 30 единиц боевой техники переброшены в Бурятию железнодорожным транспортом. Тихоокеанцы уже обустроили полевой лагерь и проводят предварительные тренировки на местности.

В полевых условиях зенитчики отработают марш, организацию охранения и маскировки позиций, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и отражение массированного воздушного удара условного противника.

На этапе боевой стрельбы, который завершит полевой выход, расчёты комплексов «Оса» и ПЗРК выполнят пуски зенитных ракет для поражения низколетящих воздушных целей на различных дальностях.



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