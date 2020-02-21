21.02.2020 (04:03)
В День Защитника Отечества во Владивостоке пройдёт культурно-спортивный праздник «Военно-спортивная семья-2020»
23 февраля во Владивостоке на базе водноспортивного центра ЦСКА пройдёт традиционный уже культурно-спортивный праздник «Военно-спортивная семья-2020», приуроченный ко Дню Защитника Отечества.
Подобные массовые мероприятия, которые организовываются при поддержке командования Тихоокеанского флота, проходят в столице Приморского края с 2017 года.
В нынешнем празднике в составе семейных команд примут участие более 200 человек, многие из которых проходят службу или работают на Тихоокеанском флоте, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова.
Каждая команда должна разработать свой девиз, эмблему, придумать оригинальное приветствие в стиле русских былин. При этом авторитетное жюри будет оценивать экипировку, которую также рекомендуется выдерживать в русско-народном стиле.
Во всех праздничных конкурсах по задумке организаторов должна прослеживаться преемственность поколений – во время соревнований эстафета будет передаваться от младших к старшим и на оборот.
Также запланированы концертные номера в которых будут задействованы курсанты ТОВВМУ, студентки Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, а так же детский флотский коллектив «Морская мозаика»
Подчеркивая предстоящую масленичную неделю, в финале праздника всех его участников, организаторы пригласят на блины и ароматный чай.