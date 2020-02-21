21.02.2020 (03:28)

Артиллерия морской пехоты ТОФ на Камчатке нанесла удар по целям условного противника с закрытых огневых позиций

Артиллерийские подразделения соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России завершили выполнение задач полевого выхода на учебно-тренировочном комплексе «Радыгино», в ходе которого провели комплекс практических артиллерийских стрельб.

В полевом выходе принимали участие военнослужащие гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона на базе гаубичных артиллерийских систем «Нона» и «Гвоздика».

Артиллеристы прошли комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам, вождению боевых машин. Были отработаны элементы взаимодействия артиллерийских подразделений и расчетов, а также совершенствовалась боевая слаженность и индивидуальная подготовка военнослужащих.

Артиллеристы совершили более 10 маршей по пересеченной местности в условиях высокого снежного покрова и низких температур, в дневное и ночное время суток.

Расчеты дивизиона в ходе боевых стрельб отработали задачи по нанесению одиночных и групповых огневых ударов по целям, имитирующим десант условного противника, высаженный на побережье с кораблей, а также атаковали цели в горной местности. Огонь велся прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

Кроме того, батареи провели передислокацию и развертывание на запасных позициях, прикрывая друг друга стрельбой прямой наводкой по противнику на дальности до 1 километра.

К выполнению задач привлекалось до 200 военнослужащих и более 40 единиц боевой и специальной техники.



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