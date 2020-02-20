20.02.2020 (21:55)

Преподаватели серпуховского филиала Военной академии РВСН провели для школьников «Уроки Патриотизма»

В рамках ежегодной военно-патриотической акции «Я служу России», направленной на профессиональную ориентацию учащихся общеобразовательных школ, представители Военной академии провели для школьников «Уроки Патриотизма».

Специалисты филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого познакомили учащихся с военными профессиями. Участники вокальной группы «Рубеж» вуза исполнили песни и на практике показали, что военный – это не только служба, но и творчество.

В свою очередь ребята - участники творческого коллектива «Витязи» православного военно-патриотического клуба им. Князя Владимира Храброго спели несколько патриотических песен, а воспитанники Серпуховского городского военно-спортивного центра «Маргеловец» показали школьникам военное оружие и специальное оснащение десантников. В финале мероприятия всех угостили гречневой кашей, приготовленной в полевой кухне.

Еще одна патриотическая акция РВСН прошла в Пермском СВУ. Суворовцы приняли активное участие в проведении творческих уроков «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». В преддверии празднования 75-ой годовщины Великой Победы уроки с единой тематикой прошли во всех довузовских образовательных организациях Министерства обороны РФ, а также среди участников юнармейского движения.

Воспоминания о родных-участниках Великой Отечественной войны или тружениках тыла стали основой сочинений, эссе обучающихся в СВУ. Итоги творческих работ будут подведены в марте.



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