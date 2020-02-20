20.02.2020 (21:40)

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов проверил обустройство ульяновской бригады ВДВ

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов вместе со статс-секретарём - заместителем министра обороны Николаем Панковым и заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым совершили рабочую поездку в Ульяновск. В ходе неё обсуждались вопросы совершенствования технического оснащения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, а также перспектив развития Ульяновского гвардейского суворовского училища и Межвидового регионального учебного центра войск связи.

Заместители министра и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ознакомились с ходом модернизации и строительства объектов в пункте постоянной дислокации соединения, после чего возложили венки к памятнику воинам-десантникам, погибшим при выполнении воинского долга. После церемонии первый заместитель министра обороны пообщался с юнармейцами-восьмиклассниками ульяновской гимназии №59. Руслан Цаликов рассказал подросткам о проекте «Дорога памяти», реализуемом в рамках строительства Главного храма Вооружённых Сил.

-Вокруг храма будет создан музейный комплекс «Дорога памяти» длиною в 1418 шагов – ровно столько дней и ночей длилась война, - сказал первый заместитель министр обороны. - И главное, что мы можем сделать сегодня для героев Великой Отечественной войны – это чтить и хранить память о них, передавая эти воспоминания своим детям, в том числе и вам, юнармейцам.

Из военнослужащих и гражданского персонала соединения ВДВ более двух тысяч человек имеют близких родственников- участников Великой Отечественной войны.

Для сбора материалов об участниках войны организовано взаимодействие с органами исполнительной власти Ульяновской области и города Ульяновска, местного самоуправления, военными комиссариатами, ветеранскими организациями, привлечены к проводимой работе участники движения «Юнармия».

Проводят важную работу по увековечению в «Дороге памяти» своих родных и близких, воевавших и погибших в ходе Великой Отечественной войны, и воспитанники Ульяновского гвардейского суворовского училища.

«Каждый может и должен принять участие в этом проекте. Тем самым, мы на века сохраним память о наших дедах и прадедах, которые ценой собственной жизни завоевали Великую Победу», - отметил в свою очередь статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

Заботясь о сохранении памяти о военнослужащих бессмертного танкового полка Первого Ульяновского танкового училища воспитанники вносят данные о них в «Дорогу памяти».

Как наследники славной истории Первого Ульяновского танкового училища, выпускники которого участвовали в сражениях Великой Отечественной войны, ульяновские суворовцы сохраняют память и об их подвигах. Данные о военнослужащих бессмертного танкового полка Первого Ульяновского танкового училища также вносятся воспитанниками в «Дорогу памяти».



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