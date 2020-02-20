20.02.2020 (21:30)

В ЦДРА прошла встреча командного состава и ветеранов 11 дивизии подводных лодок Северного флота

В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 20 февраля прошла встреча ветеранов командного состава 11 дивизии подводных лодок Северного флота. На мероприятии сослуживцы обсуждали важные моменты и события службы.

И, действительно, за время существования дивизии произошло много такого, о чем можно было бы написать не одну книгу: 11 дивизия атомных подводных лодок Северного Флота является одним из старейших и заслуженных соединений в ВМФ России. История этой дивизии берет свое начало с 17 июля 1963 года, когда в рамках широкомасштабной программы защиты северных рубежей был сформирован штаб дивизии с местом базирования в губе Малая Лопаткина. Уже спустя два года, в ноябре 1967 года, за заслуги в деле защиты Отечества и достигнутые успехи в боевой подготовке соединению было вручено Памятное Знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, десять офицеров соединения награждены государственными наградами.

История дивизии насчитывает 4 поколения подводных лодок. Первой лодкой дивизии стала К-166 , отшвартовавшиеся в Малой Лопатке 09 декабря 1963 года. В декабре 1967 года в дивизию прибыла первая крейсерская подводная лодка второго поколения пр. 670 К-43, впоследствии освоено 11 ПЛ данного проекта. В декабре 1970 года соединение пополняется уникальной АПЛ «К-162», которая в 1971 году достигла скорости 44,7 узла, установив рекорд подводного хода, не превзойденный до сих пор.

Начиная с 1974 года, дивизия стала передавать подводные лодки пр.670 в 10 дипл Тихоокенского флота. Первой на Камчатку с Севера убыла К-201 совместно с К-314 пр. 671. В ходе плавания лодки преодолели Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Этот поход по южному маршруту остался единственным для кораблей дивизии. Далее все лодки пр. 670 шли на Дальний Восток подо льдами Арктики. Рекордсменами среди подводников дивизии по числу подледных переходов на ТОФ являются И.И. Налетов и И.М. Щекотихин (по 3 перехода).

Итого, за время существования дивизии можно насчитать 9 типов ракетного и 24 торпедного оружия, выполнение более 200 ракетных и 1000 торпедных стрельб, успешное решение задач более 130 длительных плаваний в различные районы мирового океана.

В этом году исполняется 75 лет со дня Победы над фашистскими захватчиками. И 75 лет мы живем в мирное время. Во время службы подводники вспоминают, что одной из целей службы было именно то, что необходимо беречь мир во всем мире.

Военнослужащие 11 дивизии подводных лодок Северного флота – настоящие патриоты своей страны и своей малой Родины.

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