20.02.2020 (21:20)

Руководители российских и международных ветеранских организаций обсудили вопросы сотрудничества в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Международном военном центре состоялась встреча руководителей ведущих российских и международных ветеранских организаций с участием представителей министерств обороны государств-участниц СНГ. В мероприятии приняли участие, члены Общественного совета при Минобороны России, руководители российских и международных ветеранских и других общественных организаций.

Участники встречи были проинформированы о ходе заключительного этапа строительства Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации, создании мультимедийного историко-мемориального комплекса «Дорога памяти». Было отмечено, что всенародное возведение воинской святыни вызывает большой интерес в ветеранских организациях нашей страны, а также государств участников СНГ и стран Балтии. За время строительства сотни тысяч человек совершили добровольные пожертвования на возведение главной воинской святыни, открытие которой состоится в Год памяти и славы, в ходе юбилейных торжеств, посвященных 75-летию Победы.

Большой интерес вызвала патриотическая акция «Горсть земли» по сбору земли в нашей стране и за рубежом с мест захоронений советских воинов. Горсти земли, помещенные в гильзы артиллерийских снарядов, в торжественной обстановке будут установлены на территории храмового комплекса. Активное участие в акции принимают юнармейцы и поисковые отряды страны. Всего предполагается привезти землю из более чем 40 стран.

В ходе выступлений была подчеркнута необходимость международной консолидации в деле сохранения общечеловеческих духовных ценностей, важнейшей из которых является память о воинах страны, победившей грозного врага. Прозвучали предложения по организации и проведению совместных мероприятий российских и международных ветеранских организаций, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, цель которых - сохранение памяти о всенародном подвиге и увековечение имен миллионов фронтовиков.

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