20.02.2020 (21:10)

Центральный военный оркестр даст концерт в честь Дня защитника Отечества

23 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества постоянный участник Фестиваля «Спасская башня», его визитная карточка – Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации выступит в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского».

Главный военно-музыкальный коллектив Вооружённых Сил Российской Федерации в честь праздника мужества, благородства и чести даст концерт «Святое дело – Родине служить!» в Большом зале Консерватории.

Со сцены прозвучит музыка патриотических солдатских песен, маршей и вальсов. В программе: марш «Генерал Милорадович» (В. Халилов), вальс «На сопках Маньчжурии» (И. Шатров), песня «Родная страна» (Г. Мовсесян), песня «В городском саду» (М. Блантер), марш «Полководец Жуков» (А. Пахмутова), песня «День Победы» (Д. Тухманов) и др. Закроет программу знаменитый на весь мир марш «Прощание славянки» (В. Агапкин).

За дирижёрским пультом в этот праздничный день будут – начальник оркестра заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин и дирижёр оркестра подполковник Константин Петрович.

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