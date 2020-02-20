20.02.2020 (21:00)

В Военном университете чествовали лучших преподавателей и научных сотрудников

Курсантов, слушателей и командиров, профессорско-преподавательский состав Военного университета сразу с двумя знаменательными событиями поздравил заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Валериевич Картаполов. Он вручил государственные награды офицерам и педагогам вуза, поздравил победителей конкурса.

В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации чествовали лучших преподавателей и лучших научных сотрудников прославленного вуза по итогам прошедшего года. Свыше шестидесяти представителей профессорско-преподавательского состава были отмечены в приказе начальника Университета как лучшие в номинациях: «Поколение победителей», «За верность и преданность педагогической профессии», «Лучший преподаватель-методист», «За инновационный подход к обучению и воспитанию», «Лучший начинающий преподаватель», «Лучший преподаватель кафедры», «Лучшие научные сотрудники Военного университета». Нынешняя церемония – уже восемнадцатая в новейшей истории вуза.

Приветствуя собравшихся заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Валериевич Картаполов акцентировал внимание на сложных и масштабных задачах, которые стоят перед профессорско-преподавательским составом Венного университета. Он выразил уверенность, что все они будут выполнены.

«В преддверии Дня защитника Отечества мне приятно во второй раз присутствовать здесь на чествовании лучших офицеров, преподавателей, научных сотрудников и организаторов образовательного процесса. Военный университет – одно из старейших военно-учебных заведений России. 2019, юбилейный для университета год был отмечен успехами в образовательной деятельности. Мы гордимся достигнутыми результатами» - сказал замглавы военного ведомства.

В ходе торжества перед собравшимися в клубе университета выступили и звезды эстрады, и самодеятельные артисты Военного университета.

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