20.02.2020 (20:50)

Курсанты-водители Ханты-Мансийской автошколы ДОСААФ осваивают специальность в условиях, приближенных к боевым

Курсанты, осваивающие военно-учетную специальность «водитель» в Ханты-Мансийской автошколе ДОСААФ, применили теоретические знания на практике.

Занятие по действиям военного водителя в условиях боестолкновения с противником совместными усилиями провели сотрудники автошколы и активисты местной организации «Боевое братство».

Занятие прошло на автодроме ДОСААФ с применением холостых патронов, имитирующих боевую обстановку. Накануне состоялись теоретические занятия, а на практике курсанты отработали элементы действий военного водителя.

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