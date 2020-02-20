Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.02.2020 (20:50)

Курсанты-водители Ханты-Мансийской автошколы ДОСААФ осваивают специальность в условиях, приближенных к боевым

Курсанты, осваивающие военно-учетную специальность «водитель» в Ханты-Мансийской автошколе ДОСААФ, применили теоретические знания на практике.

Занятие по действиям военного водителя в условиях боестолкновения с противником совместными усилиями провели сотрудники автошколы и активисты местной организации «Боевое братство».

Занятие прошло на автодроме ДОСААФ с применением холостых патронов, имитирующих боевую обстановку. Накануне состоялись теоретические занятия, а на практике курсанты отработали элементы действий военного водителя.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false