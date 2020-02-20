20.02.2020 (20:40)

В Военно-медицинской академии прошел спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества

В Военно-медицинской академии имени (ВМедА) С.М. Кирова состоялся спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества. На соревнования, организованные кафедрой физической подготовки, были приглашены курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ, ученики школы олимпийского резерва №1 Санкт-Петербурга, юнармейцы и ветераны.

С поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества к участникам состязаний обратилась олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх, которая пожелала всем успехов и хороших результатов, а главное отличного спортивного настроения.

Праздник открылся показательными выступлениями по художественной гимнастике команды Санкт-Петербурга. Сборная России по спортивной акробатике представила свой номер, кроме того, зрители смогли оценить мастерство сборной ВМедА по самбо и команды академии по черлидингу. Поддержал праздничный настрой оперный певец Олег Диденко, который исполнил музыкальный номер в сопровождении военного оркестра ВМедА.

Главная часть праздника состояла из нескольких соревнований, судейство которых осуществляли профессиональные судьи различных спортивных федераций.

В военно-медицинской спортивной эстафете приняли участие курсанты 2, 3, 4 и 8 факультетов академии. Победитель определялся по итогам нескольких этапов: сборка-разборка автомата, наложение шины и жгута и переноска раненого. Лучшие результаты показала команда 4-го факультета, а юнармейцам была предоставлена возможность попрактиковаться в сборке-разборке оружия вне зачета.

Во время праздника состоялись матчевые встречи по волейболу и мини-футболу между сборными командами ВМедА и ВУНЦ ВМФ, а также товарищеский матч по баскетболу между командой академии и представителями училища олимпийского резерва № 1.

Победители соревнований получили кубки, медали и дипломы, но главной наградой стало отличное настроение и ощущение причастности к общему праздничному спортивному настрою.

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