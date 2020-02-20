20.02.2020 (20:30)

С начальниками спортивных команд и офицерами спортрот ЦСКА проведено занятие по огневой подготовке

В стрелковом тире Центрального спортивного клуба Армии прошли занятия по огневой подготовке с начальниками армейских спортивных команд и офицерами спортрот ЦСКА.

Армейцы отработали практическое выполнение первого упражнения учебных стрельб — стрельба с 25-метровой дистанции из пистолета Макарова (три пробных выстрела, три зачетных).

В рамках подготовки начальники команд и офицеры спортивных рот ЦСКА выполнили нормативы 13/14 (неполная разборка/сборка пистолета Макарова).

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