20.02.2020 (20:30)
С начальниками спортивных команд и офицерами спортрот ЦСКА проведено занятие по огневой подготовке
В стрелковом тире Центрального спортивного клуба Армии прошли занятия по огневой подготовке с начальниками армейских спортивных команд и офицерами спортрот ЦСКА.
Армейцы отработали практическое выполнение первого упражнения учебных стрельб — стрельба с 25-метровой дистанции из пистолета Макарова (три пробных выстрела, три зачетных).
В рамках подготовки начальники команд и офицеры спортивных рот ЦСКА выполнили нормативы 13/14 (неполная разборка/сборка пистолета Макарова).
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