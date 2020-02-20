20.02.2020 (20:20)

Замминистра обороны России Андрей Картаполов встретился со школьниками Москвы в рамках акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»

Заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов встретился с учениками кадетских классов, юнармейцами и студентами колледжей Москвы в рамках акции «Есть такая профессия — Родину защищать!». Встреча состоялась в школе имени генерала армии Дмитрия Даниловича Лелюшенко — выдающегося военачальника, легендарного танкиста и командарма.

«Выпуск 2020 года особенный, потому что в этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Победа показала высокий потенциал нашего многонационального народа, нашей экономики, науки, а также нашей армии и флота, — сказал замглавы военного ведомства, выступая перед школьниками. — Хочу заметить, что за свою многовековую историю наша страна никогда не начинала и не участвовала в захватнических войнах. А вот защищаться нам приходилось не раз. И мы, наши армия и флот умеем это делать — армия у нас, как показали исторические события современности, вежливая, но сильная!».

В рамках военно-патриотической акции генерал-полковник Андрей Картаполов, рассказал о подготовке офицеров в высших учебных заведениях Минобороны России. Он отметил, что «основой и становым хребтом любой армии мира является ее офицерский корпус».

«Профессия офицера — это профессия сильных людей, сильных духом и телом. Только сильный человек способен защитить не только себя, но и других! Подготовка офицеров осуществляется в 35 высших военных учебных заведениях России. Военные вузы сегодня — это кузница высокопрофессиональных офицерских кадров, обладающая мощным научно-педагогическим потенциалом, современной учебно-материальной базой и достойными социально-бытовыми условиями для обучающихся курсантов», — сообщил замминистра обороны.

По словам генерал-полковника Андрея Картаполова, кандидаты на поступление в вузы на обучение курсантами должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на военную службу по контракту.

«Они должны быть сильными, ловкими, физически подготовленными, ответственными людьми. Людьми, умеющими выполнять задачи самостоятельно и в команде, в коллективе. Это должны быть разносторонне развитые люди. И, главное, — это должны быть патриоты своей Родины!» — отметил заместитель главы военного ведомства.

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