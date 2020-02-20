20.02.2020 (20:10)

Республика Саха (Якутия) и парк «Патриот» заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам развития патриотического воспитания

На днях в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялась встреча директора парка Игоря Барскова с Постоянным представителем Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Андреем Федотовым. Стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере координации и осуществления взаимодействия по вопросам развития патриотического воспитания.

По словам участников заключения соглашения, Якутия станет первым дальневосточным регионом, который представит свою экспозицию в крупнейшем военно-патриотическом парке. Выставка займет 100 квадратных метров и разместится в центральном выставочном павильоне.

«Постоянно действующая экспозиция представит материальные ценности, интерактивные экспонаты, наглядно расскажет об истории воздушной трассы «Алсиб», о героическом труде якутян в тылу, отразит участие наших воинов в обороне Москвы, Ржевской битве, взятии Кенигсберга, сражении за Сталинград. Обязательно включим раздел о боях на Восточном фронте с милитаристской Японией, победа над которой поставила точку во Второй мировой войне», — сказал Андрей Федотов.

Экспозиция о парке «Патриот» в качестве встречной инициативы появится и в Якутии, об этом сообщил Игорь Барсков.

«Мы рады установлению долгосрочного сотрудничества и будем продолжать наши отношения, направленные на патриотическое воспитание граждан. Одна из важнейших задач для нас не допустить фальсификации событий, рассказать молодому поколению настоящую историю», — отметил директор парка «Патриот».

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