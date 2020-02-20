20.02.2020 (20:00)

Офицеры Военной академии Генерального штаба ВС РФ провели уроки мужества для московских школьников

Офицеры Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провели уроки мужества для учащихся школы № 109, расположенной на юго-западе Москвы.

В канун Дня защитника Отечества около 30 слушателей, сотрудников научных и образовательных подразделений, а также представители первичной профсоюзной организации рассказали подшефным об истории празднования 23 Февраля, о сегодняшней Армии России, системе военного образования, своем служебном пути и ответили на вопросы юных москвичей.

Справочно:

Военная академия Генерального штаба ВС РФ — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. Многие выпускники занимали и продолжают занимать ответственные должности на государственной службе, в Министерстве обороны, Генеральном штабе Вооруженных Сил и в других силовых структурах Российской Федерации.

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