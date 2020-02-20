20.02.2020 (19:50)

Подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ провели боевые стрельбы на полигоне Сосновый бор

В соответствии с планом боевой подготовки войсковой части отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, дислоцированного в Республике Бурятия, в целях повышения практических навыков личного состава по огневой подготовке, на войсковом стрельбище полигона Сосновый бор состоялись боевые стрельбы личного состава десантно-штурмового батальона.

Перед выполнением упражнений военнослужащие прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности.

Также была проведена разведка объектов условного противника, классификация целей и определена дальность до них.

Военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям на различной дальности, с обязательной сменой огневой позиции, а также выполнили метание учебно-имитационной ручной гранаты.

Кроме того, десантники различных воинских специальностей выполнили упражнение боевых стрельб из штатного оружия: 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов НСВС «Утес», 7,62-мм пулеметов ПКМ, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7Д.

Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику

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