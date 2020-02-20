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20.02.2020 (19:40)

Командующий войсками ЗВО поздравил личный состав округа с предстоящим Днём защитника Отечества

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв поздравил личный состав округа с предстоящим Днём защитника Отечества.

Со словами поздравления к офицерам, сержантам и солдатам, собравшимся в Доме офицеров ЗВО, также обратились полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

 В ходе торжественного мероприятия генерал-полковник Александр Журавлёв вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим.

«День защитника Отечества является всенародно любимым праздником. На протяжении многовековой истории наши предки отстаивал суверенитет в жестоких сражениях с врагами. Военнослужащие округа остаются верны традициям и совершенствуют свое мастерство на полигонах, в море и воздухе», – отметил генерал-полковник Александр Журавлёв.

Торжественный вечер завершился праздничным концертом.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Командующий , Праздники
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