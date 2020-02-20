20.02.2020 (19:30)

В Санкт-Петербурге откроют выставку «Оружие великой Победы»

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России 21 февраля состоится открытие выставки «Оружие великой Победы», на которой представлены уникальные образцы вооружения Красной Армии и стран антигитлеровской коалиции (Великобритании, США, Франции и др.).

Посетители выставки смогут увидеть флаг, водруженный над освобожденным Орлом в 1943 г. с надписью «За Родину! За Сталина!», флаг вермахта, найденный при разминировании здания бывшей немецкой военной комендатуры после освобождения Витебска в июне 1944 г., пистолет системы «Вальтер», которым командующий Закавказским фронтом генерал армии Тюленев наградил главного хирурга Военно-Морского флота СССР профессора И.И. Джанелидзе (его именем назван петербургский НИИ скорой помощи) за удачную операцию тяжело раненного адмирала И.С. Исакова, пистолет-пулемет системы Дегтярева – личный подарок И.В. Сталина маршалу артиллерии Н.Н. Воронову, пистолет системы Астра (Испания), принадлежавший маршалу артиллерии В.И. Казакову, пистолет-пулемет системы Дегтярева ППД-34 обр. 1934 г., подаренный Артиллерийскому музею лично конструктором, револьвер системы Нагана, который принадлежал Герою Советского Союза старшему лейтенанту Яковлеву, погибшему в танке в 1943 г. на Невском пятачке, пистолет системы Бохардт-Люгер, принадлежавший генерал-полковнику Н.Э. Берзарину, первому коменданту и начальнику гарнизона г. Берлина, нож, принадлежавший полковнику И.П. Будылину – начальнику связи штаба белорусского партизанского движения и др.

Также представлены пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), пистолет-пулемет Судаева (ППС), винтовки системы Винчестер обр. 1895 г. и Энфильда обр. 1914 г. (Великобритания), пистолеты и револьверы «Кольт» или «Браунинг» (США), пистолеты-пулеметы Томпсона (США), ручные пулеметы Льюиса и револьверы системы «Веблей» (Великобритания), а также редко демонстрируемые образцы, как, например, винтовки системы Росса (Великобритания), карабин системы Ли-Энфильд обр. 1945 г. - «Джунгли-карабин» (Великобритания), кавалерийский карабин системы Бертье обр. 1890 г. (Франция), чехословацкий ручной пулемет системы В. Холека обр. 1926 г. и др.

На выставке экспонируются образцы оружия Германии и других государств фашистского блока и их сателлитов (Италии, Финляндии, Венгрии, Румынии, Японии и др.). Посетители выставки смогут увидеть, в частности, немецкие самозарядные винтовки «Вальтер» и «Маузер» G 41М (экспериментальная), самозарядные пистолет Маузер С-96 «Боло», «Красная девятка», экспериментальный автоматический карабин МKb 42(H) системы Х. Шмайссера (обр. 1942 г.), самозарядный карабин «Фольксштурм» ФГ-45 (обр. 1945 г.), пистолет системы Борхарда – Люгера, модель Р.08 «Парабеллум» обр. 1908 г.; японские винтовки и карабины системы Арисака, пистолет системы Намбу обр. 1925 г.; итальянскую «Беретту» и ручной пулемет системы «Бреда» обр. 1930 г., финские пистолеты Лахти и пистолеты-пулеметы «Суоми», венгерский пистолет системы Фроммера, модель «Стоп» и др.

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