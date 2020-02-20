20.02.2020 (19:20)

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил перед российскими военнослужащими в Киргизии

Артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота посетил с концертной программой объединенную российскую военную базу в Киргизии. Для военнослужащих и членов их семей артисты подготовили концертную программу с танцевальными, акробатическими и вокальными номерами.

По завершении концерта командование соединения поблагодарило артистов за выступление, вручив благодарственный адрес с изображением стоящего на вооружение штурмовика Су-25.

Объединенная российская военная база Кант - авиационная компонента коллективных сил быстрого развертывания, выполняющая задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

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