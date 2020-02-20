20.02.2020 (19:10)

Военкомат Татарстана нашел неврученную награду фронтовика

Военный комиссариат Республики Татарстан в ходе изучения архивных материалов нашел неврученную награду за личное мужество в бою с фашистскими захватчиками от 1994 года.

К медали «За отвагу» красноармеец Вали Фазлиев был представлен в январе 1944 года за то, что пробился в траншеи противника, захватил в плен двух фашистов и первым прорвался в населенный пункт Кунья Полесской области. 18 января Вали Фазлиев погиб. В связи с этим награда так и не была вручена, а его родственники 76 лет оставались в неведении о подвиге своего отца.

Удостоверение к награде за подписью Президента Российской Федерации сегодня передадут дочери красноармейца Сание Хасановой во время торжественного собрания по случаю празднования Дня защитника Отечества.

Также сегодня будет передана медаль «За боевые заслуги» красноармейца Нургали Галиуллина, которая также была найдена в архивах. Красноармеец был представлен к награде в 1945 году, а умер он в 2000 году, так и не получив свою награду. Удостоверение к медали передадут дочери красноармейца Фагиме Тухфатуллиной.

Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по каким-либо причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.

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