20.02.2020 (17:55)

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого открылась выставка «Воины-евреи – Герои Советского Союза»

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, открылась выставка «Воины-евреи – Герои Советского Союза».

Среди 30 миллионов человек, воевавших в Красной Армии, было около 8 миллионов представителей национальных меньшинств. Полмиллиона из них составляли советские евреи. Среди них – пехотинцы и командиры морского десанта, танкисты и летчики-асы, рядовые красноармейцы и генералы. 200 тысяч еврейских солдат не вернулись с фронта – погибли или пропали без вести.

Всему миру известны трагические события Холокоста. На форуме в Израиле, посвященному 75-й годовщине освобождения Освенцима и открытию памятника подвигу жителей блокадного Ленинграда «Свеча памяти», отмечалось, что советские евреи составили 40% всех жертв Холокоста. Но в годы Второй мировой войны евреи были не только жертвами, но и народом-воином, поднявшимся на борьбу с врагом.

В год 75-летия со Дня Победы в ЦВММ представлена передвижная выставка, посвященная евреям Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы.

Более 150 евреев были удостоены высшей боевой награды – звания Героя Советского Союза. 14 воинов-евреев за особые личные подвиги и героизм были награждены орденами Славы всех трех степеней.

Передвижная выставка рассказывает нам о судьбах 35 героев, многие из которых получили это звание посмертно. Сохранение памяти о тех событиях – долг граждан современной России.

В рамках церемонии открытия прошел круглый стол на тему: «Интернациональный характер победы в Великой Отечественной войне».

Выставка в Центральном военно-морском музее будет работать до 25 февраля, затем она будет экспонироваться на других площадках Санкт-Петербурга и в нескольких городах России. Руководитель проекта – Александр Энгельс.

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