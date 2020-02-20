20.02.2020 (17:45)
Продолжается рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Куба
Продолжается рабочий визит главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова в Кубу.
В ходе визита проведены встречи с руководством Министерства Революционных вооруженных сил Республики Куба и командованием Военно-морских сил. Адмирал Николай Евменов посетил Военно-морскую академию, корабли Революционных ВМС Кубы, а также ряд предприятий военно-примышленного комплекса.
Шестидневный рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Куба по приглашению кубинской стороны начался 16 февраля.
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