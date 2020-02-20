20.02.2020 (18:45)

Командующий войсками ЗВО проведёт единый день принятия в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры и жилья

В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Калининградской и Белгородской областях под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева пройдёт единый день принятия в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры и жилья.

В городе Валуйки Белгородской области строители сдадут в эксплуатацию жилой квартал из 10 домов, рассчитанных на 366 служебных квартир. Новое жильё для военнослужащих по контракту имеет хорошую транспортную доступность, рядом находятся необходимые социальные, образовательные, медицинские учреждения и торгово-развлекательные центры.

Дома построены по новым технологиям и готовы «под ключ», все квартиры оснащены наборами мягкой мебели и столовыми гарнитурами для размещения семей военнослужащих по контракту. Каждый двор оборудован детскими площадками, стоянками для личного транспорта. Жильё отличает высокий уровень автономности и удобства.

Также в Валуйках генерал-полковник Александр Журавлев вместе с губернатором Белгородской области Евгением Савченко заложат первый камень в строительство детского сада для детей военнослужащих.

В городе Гусеве Калининградской области будут введены в эксплуатацию здание штаба, многофункциональная столовая и уникальное солдатское общежитие в дизайнерском стиле «лофт». Общежитие кубрикового типа рассчитано на 360 военнослужащих и оснащено системами оповещения и эвакуации, автоматической пожарной и охранной сигнализациями, телевидением и внутренней телефонией.

Для отдыха и размещения военнослужащих также предусмотрены комнаты психологической разгрузки, спортивные залы с тренажерами, бытовые комнаты с автоматическими стиральными машинами, веддинговые автоматы и банкоматы.

Современная многофункциональная столовая с мультимедийным меню рассчитана на 700 посадочных мест и одновременное приготовление до 1,4 тыс. порций обедов. Варочные цеха высокотехнологичной столовой оснащены самой современной техникой, позволяющей полноценно готовить все виды блюд для военнослужащих.

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