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20.02.2020 (18:30)

Военнослужащим соединения противовоздушной обороны в Новосибирске торжественно вручили жилищные субсидии

Военнослужащие соединения противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Новосибирске, во время торжественного собрания, приуроченного к Дню защитника Отечества, получили жилищные субсидии для приобретения жилья в собственность.

«Получить жилищные субсидии в преддверии Дня защитника Отечества очень отрадно, это хороший подарок на праздник», — отметил помощник командира соединения по физической подготовке и спорту майор Алексей Корнев.

Кроме этого, в честь 23 Февраля, личный состав соединения был отмечен благодарностями, грамотами и ценными подарками от командования.

В завершение мероприятия перед присутствующими выступили творческие коллективы соединения и города Новосибирска.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Торжественные церемонии , Социальное развитие , Жилье
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