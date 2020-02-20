20.02.2020 (18:30)
Военнослужащим соединения противовоздушной обороны в Новосибирске торжественно вручили жилищные субсидии
Военнослужащие соединения противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Новосибирске, во время торжественного собрания, приуроченного к Дню защитника Отечества, получили жилищные субсидии для приобретения жилья в собственность.
«Получить жилищные субсидии в преддверии Дня защитника Отечества очень отрадно, это хороший подарок на праздник», — отметил помощник командира соединения по физической подготовке и спорту майор Алексей Корнев.
Кроме этого, в честь 23 Февраля, личный состав соединения был отмечен благодарностями, грамотами и ценными подарками от командования.
В завершение мероприятия перед присутствующими выступили творческие коллективы соединения и города Новосибирска.
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