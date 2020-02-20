20.02.2020 (18:15)

Российские танкисты уничтожили «противника» в танковой дуэли на учении в предгорьях Памира

Экипажи танков Т-72 201 российской военной базы уничтожили условного противника в танковой дуэли на однодневном учении в Таджикистане, которое состоялось 19 февраля.

В ходе учения военнослужащие совершили сорокакилометровый марш из пункта постоянной дислокации в район горного полигона Ляур. На местности экипажи в составе подразделений отработали задачи позиционной обороны, наступления из глубины, а также организации танковой засады. При отработке тактических действий военнослужащие применяли упражнения танковых дуэлей, когда один танк находится в засаде, а второй действует на удалении около 2 тыс. метров, скрытно меняя огневые позиции.

Танковые экипажи в учебных поединках совершенствовали навыки стрельбы по неподвижным и движущимся целям, определяя наиболее эффективные огневые позиции. Также танкисты в составе подразделений отработали нормативы по скоростному вождению на горном танкодроме, выверки прицелов 120 мм пушки 2А46.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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