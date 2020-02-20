20.02.2020 (18:00)
Военнослужащие российской военной базы провели Уроки мужества для школьников Таджикистана
Военнослужащие 201-й военной базы под руководством председателя Совета ветеранов соединения Абдурашида Рахмонова провели Уроки мужества для учеников старших классов 108-й школы г. Душанбе.
Темой урока стала «Трудящиеся Таджикистана – фронту в годы Великой Отечественной войны». Военнослужащие рассказали о героях, которые трудились в Таджикистане на благо фронта.
Преподавательский состав школы № 108 также выступил в роли слушателей, а после вместе с учащимися приняли участие в дискуссии на заданную тему. После урока директор образовательного учреждения поблагодарила военнослужащих и пригласила их на мероприятия перед национальным праздником Навруз.
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